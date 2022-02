20-02-2022 16:32

Daniele Pradè parla dopo la vittoria per 1-0 della Fiorentina contro l’Atalanta: “Vittoria importantissima contro una squadra fisica. L’abbiamo interpretata in modo forte caratterialmente, è stata una battaglia. Il nostro portiere è stato abbastanza inoperoso. A Firenze tutti soffrono, il pubblico è il nostro dodicesimo uomo. Con il Sassuolo non sarà facile, ma noi dobbiamo avere la mentalità di vincere ogni partita. Poi penseremo alla Juve”.

OMNISPORT