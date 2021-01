Prandelli: “Callejon è un professore”

“Callejon? E’ un professore su movimenti e tempi di inserimento, nel primo tempo dava un po’ troppi riferimenti. E’ chiaro che in questo sistema si deve adattare a giocare in maniera un po’ diversa, ma neanche più di tanto”. Così Cesare Prandelli ha commentato ai microfoni di Sky Sport la vittoria per 1-0 della sua Fiorentina col Cagliari.

“Le vittorie aiutano ad avere più fiducia, coraggio, consapevolezza. Devi sempre rimanere in partita, e noi lo stiamo facendo. Poi il singolo a volte determina le partite. Bel movimento di Vlahovic e bell’assist di Callejon, ma io vorrei sottolineare quel che ha fatto Martinez Quarta, se non rompi le linee poi è difficile”.

OMNISPORT | 10-01-2021 21:52