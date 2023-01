Premi Fifa 2023: Ancelotti e Balotelli gli unici due italiani

12-01-2023 18:34

La FIFA ha appena annunciato i 14 candidati al premio The Best FIFA Men’s Player. Di seguito tutte le liste dei vari premi da assegnare: Ancelotti e Balotelli gli unici due italiani.

GIOCATORE DELL’ANNO

Julián Alvarez (Argentina/River Plate/Manchester City); Jude Bellingham (Inghilterra/Borussia Dortmund); Karim Benzema (Francia/Real Madrid); Kevin De Bruyne (Belgio/Manchester City); Erling Haaland (Norvegia/Borussia Dortmund/Manchester City) ; Achraf Hakimi (Marocco/Psg); Robert Lewandowski (Polonia/Bayern Monaco/Barcellona); Sadio Mané (Senegal/Liverpool/Bayern Monaco); Kylian Mbappé (Francia/Psg); Lionel Messi (Argentina/Psg); Luka Modric (Croazia/Real Madrid); Neymar (Brasile/Psg); Mohamed Salah (Egitto/Liverpool); Vinícius Junior (Brasile/Real Madrid).

GIOCATRICE DELL’ANNO

Aitana Bonmati (Spagna/ Barcellona); Debinha (Brasile/North Carolina Courage); Jessie Fleming (Canada/Chelsea); Ada Hegerberg (Norvegia/Lione); Sam Kerr (Australia/Chelsea); Beth Mead (Inghilterra/Arsenal); Vivianne Miedema (Olanda/Arsenal); Alex Morgan (Usa/Orlando Pride/San Diego Wave); Lena Oberdorf (Germania/Wolfsburg); Alexandra Popp (Germania/Wolfsburg); Alexia Putellas (Spagna/Barcellona); Wendie Renard (Francia/Lione); Keira Walsh (Inghilterra/Manchester City/Barcellona); Leah Williamson (Inghilterra/Arsenal).

ALLENATRICE DELL’ANNO

Sonia Bompastor (Francia/Lione); Emma Hayes (Inghilterra/Chelsea); Bev Priestman (Inghilterra/nazionale canadese); Pia Sundhage (Svezia, nazionale brasiliana); Martina Voss-Tecklenburg (Germania/nazionale tedesca); Sarina Wiegman (Olanda/nazionale inglese).

ALLENATORE DELL’ANNO

Carlo Ancelotti (Italia/Real Madrid); Didier Deschamps (Francia/nazionale francese); Pep Guardiola (Spagna/Manchester City ); Walid Regragui (Marocco/Wydad/nazionale marocchina); Lionel Scaloni (Argentina/nazionale argentina).

MIGLIOR PORTIERE DONNA

Ann-Katrin Berger (Germania/Chelsea); Mary Earps (Inghilterra/Manchester United); Christiane Endler (Cile/Lione); Merle Frohms (Germania/Eintracht Francoforte/Wolfsburg); Alyssa Naeher (Usa/Chicago Red Stars); Sandra Paños García-Villamil (Spagna/Barcellona).

MIGLIOR PORTIERE

Alisson Becker (Brasile/Liverpool); Yassine Bounou (Marocco/Siviglia); Thibaut Courtois (Belgio/Real Madrid); Ederson (Brasile/Manchester City); Emiliano Martínez (Argentina/Aston Villa).

PREMIO PUSKAS

Mario Balotelli (Italia): Adana Demirspor -Göztepe Spor Kulübü, Super Lig Turchia, 22 maggio 2022; Amandine Henry (Francia): Barcellona-Lione, finale Champions League femminile, 21 maggio 2022; Theo Hernandez (Francia): Milan-Atalanta 15 maggio 2022; Alou Kuol (Australia): Iraq U23- Australia U23, Coppa d’Asia U23, 4 giugno 2022; Kylian Mbappé (Francia): Argentina-France, finale Mondiale, 18 dicembre 2022; Francisco Gonzalez Metilli (Argentina): Atlético Central Córdoba-Atlético Rosario Central, Primera División, 1 agosto 2022; Marcin Oleksy (Polonia): Warta Poznan-Stal Reszów, Pzu Amp Futbol Ekstraklasa, 6 novembre 2022; Salma Paralluelo (Spagna): Barcellona-Villarreal, Liga Femminile, 2 aprile 2022; Dimitri Payet (Francia): Marsiglia-Paok Salonicco, Conference League, 7 aprile 2022; Richarlison (Brasile): Brasile-Serbia, Mondiale, 24 novembre 2022; Alessia Russo (Inghilterra): Inghilterra-Svezia, Europeo donne, 26 luglio 2022.

TIFOSO DELL’ANNO

Abdullah Al Salmi (Arabia Saudita): arrivato a piedi da Jeddah in Qatar attraverso il deserto per tifare per la sua nazionale al Mondiale.

Tifosi Argentina: arrivati in grandissimo numero in Qatar per sostenere la loro nazionale.

Tifosi Giappone: per essere rimasti a ripulire gli stadi al Mondiale dopo le partite della loro nazionale.