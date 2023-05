Premier: clamorosa figuraccia per il Brighton di De Zerbi

L'Everton trionfa per 5-1 e dà una dura lezione al tecnico del Sassuolo

08-05-2023 21:18

Il Brighton di Roberto De Zerbi è stato travolto per 5-1 in casa dall’Everton guidato da Sean Dyche in una partita valida per la 35esima giornata di Premier League.

E’ un passo falso inatteso e pesante per la squadra di De Zerbi, che ha subito un duro colpo nelle sue ambizioni europee. I Toffees, che hanno conquistato tre punti d’oro per la corsa alla salvezza, hanno lasciato la palla all’avversario (ben 77% il possesso palla dei padroni di casa) e hanno cinicamente colpito con le doppiette di Doucoure e McNeil e l’autogol di Stelle. Inutile per il Brighton la rete di Mac Allister.

In classifica il Brighton è settimo a 55 punti, l’Everton sedicesimo a 32.