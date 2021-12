Premier League, il Boxing Day continua a perdere pezzi: rinviata anche Burnley-Everton

24-12-2021 13:33

La Premier League sta facendo di tutto per provare a non cancellare del tutto il Boxing Day, la classica giornata di campionato che si gioca nel giorno di Santo Stefano. Uno degli eventi più attesi di tutto il regno Unito, il Boxing Day tiene incollati al teleschermo tantissimi appassionati, che sfruttando l’occasione delle feste non si perdono neanche un minuto dell’intera giornata.

In queste settimane pero il Covid-19, e la variante Omicron, sta mettendo a dura prova la Premier League, con tante gare rinviate specialmente nell’ultima settimana, periodo nel quale in Inghilterra si registrano contagi record.

Per quanto riguarda il Boxing Day, nella giornata di ieri era già stato annunciato lo slittamento di già due partite in programma il 26 dicembre, ovvero Liverpool-Leeds ad Anfield e Wolverhampton Wanderers-Watford al Molineux. Ora si aggiunge anche la terza partita annullata, ovvero Burnley-Everton che si sarebbe giocata al Turf Moor.

Questo il comunicato di ieri della Premier League:

“A seguito delle richieste di rinvio da parte del Leeds United e del Watford FC a causa del COVID-19, il consiglio di amministrazione della Premier League si è riunito questa mattina e ha purtroppo deciso di annullare le partite di Santo Stefano dei due club interessati. Le due partite sono Wolverhampton Wanderers contro Watford FC e Liverpool FC contro Leeds United, entrambe in programma domenica alle 12:30. Il consiglio di oggi è stato in grado di prendere le sue decisioni prima di Santo Stefano per fare chiarezza ai club e ai loro sostenitori. Ci scusiamo per l’inconveniente e il disturbo causato ai piani festivi di quei fan”.

OMNISPORT