Premier League, il derby di Londra se lo prende l'Arsenal: 3-1 al Tottenham

01-10-2022 15:35

Fonte: David Price/Arsenal FC via Getty Images

Giornata da ricordare quella di oggi per l’Arsenal di Mikel Arteta, che all’Emirates Stadium stende il Tottenham di Antonio Conte per 3-1 nel derby del nord di Londra. Thomas, Gabriel Jesus e Xhaka sono i marcatori dell’incontro per i Gunners, inutile il temporaneo pareggio di Kane dal dischetto nel primo tempo.

Dopo otto partite, adesso, l’Arsenal è primo in Premier League con 21 punti frutto di sette vittorie e una sconfitta, mentre il Tottenham rimane terzo a 17 punti a pari merito con il Manchester City, che però deve ancora giocare in questa giornata contro il Manchester United in un bellissimo derby che si annuncia spettacolare.