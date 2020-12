Premier League, parla Jurgen Klopp

Gioca ogni 3 giornni la Premier League. Jurgen Klopp, allenatore dei Reds, parla in vista della sfida contro il Southampton:

“E’ un momento dove si può anche decidere la Premier League. Anche in senso negativo, perchè giocando ogni 3 giorni è davvero complicato e bisogna fare attenzione. Thiago Alcantara? Si è allenato col gruppo per l’intera sessione ma si è trattato un allenamento ridotto. Deve solo allenarsi di più in gruppo. Non si può giocare una partita di Premier dopo un solo allenamento in gruppo. E’ in miglioramento ma al momento non posso dire di più a riguardo, posso solo dire che è vicino al rientro ma non lo forzeremo, visto che ci aspettano partite ogni 3 giorni non voglio rischiare nessuno”.

OMNISPORT | 29-12-2020 20:09