Premier League: United all'ultimo respiro, Leeds a valanga

Nelle gare del martedì della 16a giornata di Premier Leagie, l’Arsenal ottiene la seconda vittoria consecutiva grazie a Lacazette, a segno sul campo del Brighton dopo essere entrato in campo qualche secondo prima. Leeds a valanga sul campo del WBA: addirittura 5-0. Vittoria fondamentale in chiave salvezza per il Burnley. 0-0 tra Southampton e West Ham.

Partita dura e sporca quella tra Manchester United e Wolverhamtpon, che si decide soltanto al 93′ con un gol di Rashford, con un tiro da dentro l’area di rigore deviato da Saiss.

PREMIER LEAGUE, 16ª GIORNATA – le partite di martedì 29 dicembre

BRIGHTON-ARSENAL 0-1 [66′ Lacazette]

BURNLEY-SHEFFIELD UNITED 1-0 [32′ Mee]

SOUTHAMPTON-WEST HAM 0-0

WBA-LEEDS 0-5 [9′ aut. Sawyers, 31′ Alioski, 36′ Harrison, 40′ Rodrigo, 72′ Raphinha]

MANCHESTER UNITED-WOLVERHAMPTON 1-0 [93′ Rashford]

CLASSIFICA

LIVERPOOL 32 punti

MANCHESTER UNITED 30

EVERTON 29

LEICESTER 29

TOTTENHAM 26

MANCHESTER CITY 26

ASTON VILLA 26

CHELSEA 26

SOUTHAMPTON 26

LEEDS 23

WEST HAM 23

WOLVERHAMPTON 21

ARSENAL 20

CRYSTAL PALACE 19

NEWCASTLE 18

BURNLEY 16

BRIGHTON 13

FULHAM 11

WBA 8

SHEFFIELD UNITED 2

OMNISPORT | 29-12-2020 23:38