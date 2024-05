Milan-Genoa, la Curva Sud vara lo sciopero del tifo ma i social attaccano: “Parlano come Furlani”

Continua il caos in casa rossonera con il tifo organizzato che annuncia lo sciopero del tifo nel match tra Milan e Genoa ma i contenuti del comunicato scatenano la polemica sui social

Milan sempre più in fermento. I rossoneri stanno per chiudere una stagione che li vede qualificati con anticipo alla prossima Champions League ma continua a esserci tanta tensione in vista del futuro. Stefano Pioli è destinato all’addio ma non è più questa la notizia del giorno ma quanto la sua successione. Il nome del prossimo allenatore non è stato annunciato ma i tifosi sembrano voler avere un ruolo centrale anche in questa scelta e forse la società non è esattamente dello stesso avviso.

Milan-Genoa: la Sud annuncia lo sciopero del tifo

Se nei giorni scorsi erano stati i social a fare scalpore e a portare avanti la battaglia #Nopetegui, ora la palla passa nelle mani del tifo organizzato. La Curva Sud del Milan attraverso il gruppo Banditi annuncia lo sciopero del tifo in vista della gara con il Genoa con un comunicato: “Domenica contro il Genoa, Curva Sud Milano e Aimc non esporranno striscioni, bandiere e stendardi e si asterranno da qualsiasi forma di tifo. Invitiamo tutto il resto del pubblico a questa forma di protesta che ha come unico obiettivo quello di incentivare la società a proseguire nella linea di investimenti intrapresa la scorsa stagione, puntando su un allenatore che sappia stimolare il gruppo e valorizzare i giovani, facendo acquisti mirati nei ruoli lasciati scoperti questa stagione. Non spetta a noi come sempre fare scelte e nomi, la cosa importante è che la società mandi un segnalo chiaro e forte di voler rafforzare il progetto imbastito la scorsa estate”.

I social contro la Curva Sud

Il comunicato della Curva Sud però sembra lasciare interdetto il “Milan Twitter”. Nei giorni scorsi è partita dai social la protesta contro la società che sembrava indirizzata verso il nome di Lopetegui. Il messaggio del tifo organizzato sembra essere contraddittorio: “Perché parlano di un allenatore che sappia valorizzare i giovani? Quindi no a Lopetegui ma sì a Italiano e Fonseca?”, si chiede un tifoso. In tanti sui social vogliono una presa di posizione meno ambigua e orientata esclusivamente su Antonio Conte: “Siamo proprio sicuri che la Curva Sud voglia Antonio Conte? – si domanda Drago – Non mi pare un allenatore che lavora sui giovani”. E c’è chi è ancora più criticano: “Fanno lo sciopero del tifo ma parlano come Furlani”.

Italiano, De Zerbi ma è sempre Conte l’idolo dei tifosi

I tifosi del Milan hanno deciso. Non c’è solo il “no” a Lopetegui c’è una volontà ferrea, la scelta è fatta: Antonio Conte. Da mesi l’ex tecnico dell’Inter e della Juventus è in cima alla lista dei favoriti alla panchina rossonera e qualche mese fa sembrava tutto già fatto. Ma la società sta cercando di ponderare al meglio la sua decisione che deve riflettere non solo le ambizioni del club ma anche la sua strategia economica e di mercato. E per questo motivo nelle ultime ore sono tornati di moda i nomi di Vincenzo Italiano e Roberto De Zerbi. Ma non è ancora tempo di decisioni solo a fine stagione, il club rossonero scioglierà le riserve con una decisione che parrebbe spettare soprattutto a Zlatan Ibrahimovic.