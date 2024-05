Milan, Guirassy, Sesko e non solo: tutti i nomi per il post Giroud. E Jovic va verso la conferma

Il Milan a caccia del bomber chiamato a non far rimpiangere il partente Giroud: Zirkzee è in cima alla lista, ma si rischia l'asta. Sesko, Guirassy e David altri nomi caldi

Il Milan della prossima stagione ripartirà da un nuovo attaccante. Già, con Giroud destinato ad approdare nella MLS, si cerca il centravanti del futuro. Tante le idee: da Zirkzee a Sesko, da Guirassy a David. Intanto si valuta la riconferma di Jovic.

Milan, caccia al sostituto di Giroud: sogno Zirkzee, piace Sesko

L’obiettivo numero uno del Milan sul mercato è rimpiazzare Giroud, che volerà negli States per indossare la maglia del Los Angeles Fc, con un attaccante in grado di garantire gol pesanti. Inutile girarci intorno: tra i calciatori più apprezzati dalla dirigenza rossonera c’è Joshua Zirkzee. Il problema è che sul gioiello del Bologna la concorrenza è agguerrita: dall’Inter alla Juventus, dall’Arsenal al Bayern Monaco, che vanta un diritto di recompra fissato a 40 milioni. Il rischio, quindi, è che per l’olandese si scateni un’asta senza esclusioni di colpi. Le alternative di certo non mancano. Benjamin Sesko, ad esempio, è un nome sempre attuale a Milanello. Vent’anni, 15 gol totali con il Lipsia e ampi margini di miglioramento: il profilo ideale per ragionare a lungo termine.

E non tramonta Guirassy: bomber low cost dello Stoccarda

A 28 anni l’exploit: Guirassy ha portato in alto lo Stoccarda con i suoi 25 gol in Bundesliga, secondo solo a Harry Kane nella classifica marcatori. A differenza di tutti gli altri attaccanti ha un costo accessibile: la sua clausola, infatti, è pari a 17,5 milioni. Davvero poco per un attaccante da oltre venti reti in campionato. I dubbi sono legati al fatto che non aveva mai segnato così tanto in carriera e all’età: il francese è capace di ripetersi anche in Italia?

Tutte le altre idee del Milan: i nomi nel mirino della società

Jonathan David è seguito da tempo. Anche l’attaccante del Lille, 24 reti tra tutte le competizioni, potrebbe essere ingaggiato a cifre ragionevoli, dal momento che ha il contratto in scadenza nel 2025. Ma occhio alla concorrenza: sul nazionale canadese è forte l’interesse del Napoli, chiamato a individuare il sostituto di Osimhen. Ancora, Viktor Gyökeres, implacabile bomber svedese dello Sporting, e Santiago Gimenez, messicano del Feyenoord. Entrambi, però, costano tanto e sono corteggiatissimi.

Milan, la mossa a sorpresa: Jovic verso la riconferma

Per un Giroud che parte, ecco uno Jovic che potrebbe restare. Già, secondo La Gazzetta dello Sport il Milan potrebbe continuare a puntare sull’ex Fiorentina, che si è rivelato una discreta arma soprattutto a gara in corso (nove i gol totali). Legato al ‘Diavolo’ da un contratto di uno solo anno e quindi in scadenza a giugno, al serbo potrebbe essere prospettato un ulteriore anno o anche un accordo più lungo. Le sue quotazioni sono in crescita e presto sono attese novità in merito.