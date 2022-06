Pro Recco, Sukno: "La nostra forza è il gruppo"

05-06-2022 19:29

Sandro Sukno, allenatore della Pro Recco campione d’Europa e d’Italia in carica, è stato ospite a Sky Sport 24: “Siamo ancora a Belgrado, ci stiamo preparando per il viaggio, stanotte arriveremo a Recco con la Coppa, è una grande gioia per tutti noi”.

Sukno ha rivelato il punto di forza della Pro Recco: “Sicuramente il gruppo, i miei ragazzi sono persone e giocatori splendidi. Abbiamo vinto tutto, abbiamo creato una grande squadra e questo ha fatto la differenza anche nei momenti più difficili. Siamo cresciuti tanto nel corso della stagione e abbiamo dato il massimo. Ora ci riposiamo ma a settembre torneremo con una nuova fame”.