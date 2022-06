Processo FIFA, Platini: "Ho chiesto un milione ma non sapevo come funzionasse"

09-06-2022 20:54

“Quando il signor Blatter mi disse se volevo essere suo consigliere, mi chiese quale stipendio volevo percepire. Sono rimasto sorpreso che mi abbia fatto questa domanda e gli ho detto: ‘voglio un milione'”. Così ha parlato Michel Platini al processo dinanzi al Tribunale di Bellinzona (Svizzera), nel quale è accusato, assieme all’ex presidente della Fifa Josef Blatter, di frode. “Sepp mi disse: ‘un milione di cosa?’ E io, per scherzo, gli risposi: ‘di pesetas, lire, rubli, marchi, decidi tu’. Replicò: ‘ok, un milione di franchi svizzeri’. Non ero mai stato in un’amministrazione come la Fifa, non so come funzionasse, ho risposto un milione”, ha continuato Platini.