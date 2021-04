Psg a rotoli, Neymar si fa espellere

Brutta sconfitta per il Paris Saint-Germain, che prepara nel peggiore dei modi l’andata dei quarti di Champions League contro il Bayern Monaco in programma mercoledì 7 in Germania.

Al Parco deI Principi la squadra di Pochettino è caduta in casa nello scontro al vertice contro il Lille, ora capolista solitario a +3 su Mbappé e compagni a sette giornate dalla fine del campionato.

Ha deciso un gol al 20′ del giovane Jonathan David, che ha condannato i parigini ad un altro ko interno, il terzo di fila in campionato dopo quelli subiti contro Nantes e Monaco.

A completare la pessima serata del Psg quanto successo nel finale, ovvero l’espulsione di Neymar.

Già ammonito, al 90′, Neymar si è fatto prendere dal nervosismo entrando in modo scomposto all’altezza della bandierina del calcio d’angolo su Tiago Djaló, poi espulso a propria volta per reazione, ma prima colpito da una serie di colpi di Neymar anche oltre la linea laterale.



OMNISPORT | 03-04-2021 21:37