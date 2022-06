PSG, Al-Khelaifi: "Basta con i nomi appariscenti"

21-06-2022 19:50

Per Nasser Al-Khelaifi il Paris Saint-Germain deve cambiare. In una lunga intervista a Le Parisien il proprietario del club ha fatto capire come dovrà essere la nuova era: “Forse dovremo cambiare anche slogan. ‘Dream Bigger’ va bene ma bisogna essere realisti. Non vogliamo più nomi appariscenti, è la fine dei lustrini che luccicano”.

Al-Khelaifi intende dunque cambiare marcia dato che il suo “obiettivo per i prossimi anni è avere una squadra fatta di soli giocatori parigini”. Il proprietario del club è deciso anche sui giocatori che vogliono cambiare aria: “Chi non fa parte del progetto deve andarsene. C’è chi ha approfittato della situazione, ma ora è finita”.