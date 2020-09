Psg, Areola si trasferisce al Fulham

E’ appannato tornato al PSG dopo una stagione vissuta in prestito al Real Madrid, quello a Parigi è stato però solo un rapido passaggio. Alphonse Areola infatti nella prossima stagione sarà uno dei protagonisti della Premier League, visto che ha firmato un contratto che lo legherà al Fulham.

Ad annunciarlo è stato il PSG, che ha anche svelato i dettagli dell’operazione. “Alphonse Areola si trasferisce in prestito al Fulham. Il portiere 27enne ha firmato un contratto con il club inglese per una stagione fino al 30 giugno 2021. L’estremo difensore della nazionale francese è legato al Paris Saint-Germain fino al 2023 e l’accordo con i Cottagers prevede anche un diritto di riscatto. Il Paris Saint-Germain augura ad Alphonse il meglio per le nuove sfide che ora lo attendono al club londinese che è da poco tornato in Premier League”.

Lo stesso Areola, parlando a FFCtv, ha ammesso la propria soddisfazione per il buon esito della trattativa. “Sono molto contento. Mi ha chiamato Scott Parker e si è creato subito un buon feeling. Ha detto che mi voleva davvero. Il Fulham è un club storico di Londra e spero che questa sia una buona stagione per noi”.

