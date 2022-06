Psg, Neymar spinge per l'addio

26-06-2022 19:39

Il futuro di Neymar potrebbe essere lontano dal Paris Saint Germain già in questa stagione: l’attaccante brasiliano non avrebbe gradito le ultime dichiarazioni del presidente dei parigini Al Khelaifi, che non aveva escluso una sua possibile cessione.

Secondo RMC Sport il giocatore verdeoro si starebbe già guardando intorno e avrebbe incaricato il suo entourage di cercare club interessati. Neymar è stato accostato nelle ultime settimane alla Juventus, al Chelsea e anche al suo ex club, il Barcellona.

