PSG: Vinicius rifiuta un’offerta da 40 milioni

20-06-2022 13:32

Il PSG sta cercando di piazzare il solito colpo multimilionario come oramai da tradizione, da qualche mercato a questa parte.

Purtroppo per i parigini, nonostante i molti investimenti del presidente arabo, a parte lo scudetto in Ligue 1 non sono arrivate soddisifazioni nell’Europa che conta, ovvero in Champions League. Per questo motivo la ricerca di talenti è sempre viva nelle menti della dirigenza transalpina che vuole costruire una squadra da primi posti in ogni competizione.

Proprio nella giornata di oggi, il Corriere dello Sport lancia un’indiscrezione piuttosto clamorosa, nell’edizione odierna del quotidiano sul brasiliano Vinicius del Real Madrid.

L’attaccante, che grazie ad un suo gol, ha deciso la finale di Champions League contro il Liverpool, avrebbe rifiutato un’offerta da 40 milioni da parte del Psg. Molto probabilmente il talento brasiliano rinnoverà con i Blancos e triplicherà il suo ingaggio.

