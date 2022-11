Qatar 2022, Adams: “Siamo al fianco del popolo dell’Iran e della sua squadra”

28-11-2022 17:53

“La nazionale statunitense sta dalla parte del popolo dell’Iran e della sua squadra, ma ora siamo concentrati sulla partita, così come credo lo siano loro, perché conterà molto per entrambi, per continuare questa esperienza mondiale”. Queste le parole del capitano della nazionale a stelle e strisce alla vigilia dell’atteso match contro l’Iran.

“Le discriminazioni? – prosegue Adams – Esistono in ogni Paese, e io lo posso dire perché vivo in Inghilterra, a Leeds; negli Stati Uniti c’è razzismo ma la situazione sta migliorando, giorno dopo giorno”.