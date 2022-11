07-11-2022 09:12

Come riportato dal Mundodeportivo, Scaloni, CT dell’Argentina, ha già deciso i 32 giocatori che faranno parte della prelista Mondiale. Tante conferme e qualche sorpresa. Non mancano i dubbi, in particolare quello legato a Dybala.

Questa la lista dei 32 convocati dal CT Scaloni:

Portieri: Emiliano Martínez (Aston Villa), Franco Armani (River Plate), Gerónimo Rulli (Villarreal) e Juan Musso (Atalanta).

Difensori: Nehuén Pérez (Udinese), Gonzalo Montiel (Sevilla), Nicolás Otamendi (Benfica), Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Juan Foyth (Villarreal), Facundo Medina (Lens), Germán Pezzella (Betis), Cristian Romero (Tottenham), Lisandro Martínez (Manchester United), Marcos Acuña (Sevilla), Nicolás Tagliafico (Lione).

Centrocampisti: Rodrigo de Paul (Atlético de Madrid), Guido Rodríguez (Betis), Alexis Mac Allister (Brighton), Giovani Lo Celso (Villarreal), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Leandro Paredes (Juventus), Enzo Fernández (Benfica), Alejandro Gómez (Sevilla) e Thiago Almada (Atlanta United).

Attaccanti: Lionel Messi (PSG), Ángel di María (Juventus), Lautaro Martínez (Inter), Paulo Dybala (Roma), Joaquín Correa (Inter), Nicolás González (Fiorentina), Ángel Correa (Atlético de Madrid) e Julián Álvarez (Manchester City).