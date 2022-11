21-11-2022 23:49

“Non è stato un buon primo tempo ad essere onesti, loro hanno giocato bene e noi abbiamo giocato male”. Il capitano del Galles, Gareth Bale, non ha peli sulla lingua e non cerca scuse per la brutta prestazione dei suoi nei primi 45 minuti, durante i quali gli Stati Uniti sono parsi molto più “squadra” dei britannici.

“Ci ha pensato mister Page a ricaricarci negli spogliatoi. – spiega Bale – Insieme ai miei compagni sono uscito dallo spogliatoio con la grinta giusta per combattere ed abbiamo iniziato a combattere, come facciamo di solito. Abbiamo guadagnato un ottimo punto, mostrando di nuovo carattere come accaduto ad Euro 2020”.

“Nel secondo tempo, la nostra prestazione è stata fantastica. – conclude il capitano – Ora si tratta solo di recuperare e ripartire: dobbiamo affrontare l’Iran e dobbiamo vincere”.