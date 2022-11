Qatar 2022, Brasile: Neymar, Danilo e Alex Sandro out per il Camerun

29-11-2022 17:14

Neymar, Alex Sandro e Danilo non prenderanno parte alla prossima partita dle Brasile nella Coppa del Mondo. Neymar, stella del Paris Saint-Germain, è uscito all’80° minuto della vittoria per 2-0 del Brasile sulla Serbia la scorsa settimana per una lesione al legamento laterale della caviglia destra.

Il 30enne è rimasto fuori dalla vittoria di lunedì contro la Svizzera, ma non sono state fornite tempistiche ufficiali per il suo recupero. Tuttavia, il medico della squadra Rodrigo Lasmar ha confermato oggi che Neymar non giocherà contro il Camerun, con il Brasile che ha bisogno di un solo punto per garantirsi il primo posto nel Gruppo G.

Anche il suo compagno di squadra Danilo, che ha un problema alla caviglia simile a quello di Neymar, non recupererà in tempo per la partita di venerdì al Lusail Stadium, mentre Alex Sandro soffre di un infortunio all’anca.

“Dopo la partita di ieri, Alex Sandro ha avvertito un dolore all’anca sinistra e non ha potuto continuare la partita”, ha detto Lasmar. “Stamattina è stato rivalutato. Gli abbiamo fatto una risonanza magnetica che ha evidenziato una lesione muscolare all’anca sinistra. Il giocatore non potrà partecipare alla prossima partita. Ma è ancora in cura per poterlo recuperare al più presto. Danilo e Neymar stanno ancora recuperando dagli infortuni alla caviglia. Ognuno con un trattamento diverso perché si tratta di infortuni diversi”.