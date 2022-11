Qatar 2022, Brasile: Ronaldo il Fenomeno difende Neymar dalle critiche

28-11-2022 18:44

Il Fenomeno Ronaldo, guarito dal Covid-19 e in tribuna per assistere dal vivo alla partita tra Brasile e Svizzera, ha pubblicato un lungo post social su Instagram nel quale difende il suo compatriota Neymar, al momento ai box per un problema alla caviglia e con la speranza di rientrare in tempo almeno per la fase ad eliminazione diretta:

“Sono certo che la maggior parte dei brasiliani, come me, ti ama e ti ammira. Il tuo talento ti ha portato tanto lontano e in alto che c‘è ammirazione per te in ogni angolo del mondo. Tuttavia, per essere arrivato dove sei arrivato, per il successo che hai avuto, sei stato colpito dall’invidia e dalla malvagità, al punto che qualcuno celebra l’infortunio di una stella come te. Dove siamo arrivati? Che mondo è questo? C’è sempre stata la gente che tifa contro, ma è triste vedere una società incamminata verso la banalizzazione dell’intolleranza e l’accettazione delle parole d’odio… E in contrasto a questa violenza verbale con potere distruttivo, oggi ti dico: torna più forte! Non dare soddisfazione ai codardi e agli invidiosi. Goditi l’amore che viene dalla maggior parte del Paese”.