Qatar 2022, Canada-Marocco: le probabili formazioni

01-12-2022 10:09

Il Marocco ha un appuntamento con la storia. All’Al-Thumama Stadium di Doha i affrontano alle 16 il già eliminato Canada nell’ultima giornata del Gruppo F: alla squadra del ct Hoalid Regragui basta una vittoria per centrare un traguardo storico, la seconda qualificazione agli ottavi di finale della proproa storia, 36 anni dopo l’avventura in Messico conclusasi con la sconfitta di misura contro la Germania Ovest dopo aver messo in fila nel girone Inghilterra, Polonia e Portogallo.

Marocco agli ottavi con una vittoria o un pareggio, ma anche con una sconfitta e un ko del Belgio, mentre il posizionamento nel girone sarà determinato dal risultato dell’altra partita.

Regragui conferma 10/11 della formazione che ha steso il Belgio, ma recupera il portiere Bonou, assente in extremis a causa di un malore accusato dopo gli inni nazionali.

Il Canada, tornato al Mondiale dopo 36 anni di assenza, guarda già alla prossima edizione che lo vedrà padrone di casa con Messico e Stati Uniti, ma il ct Herdman è pronto a schierare la formazione migliore.

Canada-Marocco, le probabili formazioni.

Canada (3-5-2): Borjan; Johnston, Vitoria, Miller; Buchanan, Hutchinson, Eustaquio, Davies, Laryea; David, Larin. Ct.: J. Herdman.

Marocco (4-3-3): Bounou; Hakimi, Saiss, Aguerd, Mazraoui; Ounahi, S. Amrabat, Amallah; Ziyech, En-Nesyri, Boufal. Ct.: H. Regragui.