Qatar 2022, Danimarca-Tunisia: le formazioni ufficiali

22-11-2022 13:37

Tutto pronto all’Education City Stadium per la prima partita del Gruppo D ai Mondiali 2022 in Qatar. Alle 14 in campo Danimarca e Tunisia. Il ct dei danesi Hjulmand schiera l’ex interista Eriksen sulla trequarti con Skov Olsen alle spalle di Dolberg. Dal primo minuto dentro anche il milanista Kjaer e l’atalantino Maehle. Il ct Kadri puncta invece su Msakni e Jebali.

Formazioni ufficiali

DANIMARCA (3-4-2-1): Schmeichel; Kjaer, Andersen, Christensen; Kristensen, Delaney, Hojbjerg, Maehle; Skov Olsen, Eriksen; Dolberg. Ct: Hjulmand.

TUNISIA (3-4-1-2): Dahmen; Talbi, Meriah, Bronn; Drager, Skhiri, Laidouni, Abdi; Ben Slimene; Msakni, Jebali. Ct: Kadri.