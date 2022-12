Qatar 2022, Deulofeu ringrazia Messi

15-12-2022 09:22

In attesa di riassaporare il rettangolo verde, Gerard Deulofeu (58 presenze e 16 gol in maglia Udinese) racconta le ispirazioni personali ricevute dalla rassegna in Qatar: “Messi è fonte di ispirazione e lo ringrazio; regala passione a un Paese e ai tifosi del mondo intero”.

La determinazione con la quale uno dei migliori calciatori di tutti i tempi sta inseguendo il sogno di una carriera aiuta il catalano a rincorrere il ritorno nella Spagna: “Vorrei giocare con la Nazionale. La convocazione spetta agli allenatori, tocca a me rimanere al vertice della forma”.

Dopo essere stata la stella delle Selezioni giovanili, conquistando il titolo continentale nel 2011 e nel 2012, la sua ultima presenza con le Furie Rosse risale al 2017 in casa del Liechtenstein: la sola marcatura è contro la Franchia a Parigi.