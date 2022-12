Qatar 2022, Francia: epidemia influenzale nel ritiro francese

16-12-2022 17:38

La Francia si giocherà tra due giorni la finale della Coppa del Mondo contro l’Argentina. I transalpini si stanno preparando con però la paura di un contagio da influenza che sta mettendo in serio periocolo la presenza di alcuni calciatori nella partita finale in Qatar.

Come riportato da ‘L’Equipe’, a due giorni dal match contro Messi e compagni, Raphael Varane e Ibrahima Konaté, titolari in difesa nella semifinale contro il Marocco, sono ammalati.

In settimana anche Rabiot e Upamecano avevano accusato sintomi influenzali proprio come Kingsley Coman, che era stato messo in isolamento per un presunto caso di Covid-19 il giorno successivo.