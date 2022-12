Qatar 2022, Francia: Giroud miglior bomber della storia

04-12-2022 18:50

La Francia vola ai quarti e non è merito solo di Mbappé: Giroud raggiunge quota 52 reti e supera Thierry Henry (51) piazzandosi in testa alla classifica dei miglior bomber di tutti i tempi con la maglia dei Bleus dopo la rete alla Polonia. Il 10 probabilmente batterà presto il compagno, ma per ora il milanista può vedere tutti dall’alto.

Classifica migliori marcatori della Francia:

1 Olivier Giroud (dal 2011) 52 gol

2 Thierry Henry (1997-2010) 51 gol

3 Antoine Griezmann (dal 2014) 42 gol

4 Michel Platini (1976-1986) 41 gol

5 Karim Benzema (dal 2007) 37 gol

6 David Trezeguet (1998-2008) 34 gol

7 Kylian Mbappé (dal 2018) 31 gol

Zinedine Zidane (1994-2006) 31 gol

9 Just Fontaine (1953-1960) 30 gol

Jean-Pierre Papin (1986-1994) 30 gol