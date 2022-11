Qatar 2022, Francia: Lloris rifiuta la fascia arcobaleno

15-11-2022 15:09

Il capitano della Francia Hugo Lloris si è rifiutato di indossare la fascia arcobaleno in occasione dei Mondiali che inizieranno tra poco in Qatar. Come ragione di questo rifiuto, il capitano transalpino ha addotto ragioni di rispetto della cultura locale.

Queste le sue parole riportate da Eurosport:

“Prima di fare le cose, serve l’accordo della FIFA e della Federazione Francese. Su questo argomento ho la mia opinione personale che si unisce a quella del presidente. Quando diamo il benvenuto agli stranieri in Francia, vogliamo che seguano le nostre regole e rispettino la nostra cultura. Farò lo stesso quando andrò in Qatar. Potremmo non essere d’accordo, ma mostrerò rispetto”.

Lloris poi ha tentato di sviare il discorso alla domanda su possibili iniziative francesi differenti nel corso del torneo:

“Adesso non posso rispondervi, ma qualcosa si farà e si metterà in atto. Sarete informati a tempo debito, credo a breve”.

Una parola anche sul rispetto dei diritti umani:

“Non possiamo rimanere insensibili davanti a certi argomenti, qualcosa si farà tra qualche giorno o qualche ora. Chiediamo sempre di più ai giocatori ma quello che ci viene chiesto soprattutto è essere bravi in campo. Fuori dal campo, ognuno è libero di difendere la propria opinione, è da tempo che io e i miei compagni parliamo di questo tipo di argomenti”.