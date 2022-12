Qatar 2022, Giappone-Croazia: le probabili formazioni

05-12-2022 08:18

Oggi (ore 16:00, stadio Al Janoub) va in scena Giappone-Croazia. Per i croati, terza apparizione agli ottavi di finale del Mondiale (quattro anni fa sono arrivati in finale). Per gli asiatici si tratta della quarta volta tra le migliori 16 del torneo iridato.

In casa nipponica, dopo le imprese con Germania e Spagna, è tanta la voglia di continuare a stupire. Il Ct Moriyasu verso la conferma del 4-3-3. Non ci sarà Itakura (squalificato) ma recupera Sakai. In attacco spazio, dal primo minuto, ad Asano.

Il Ct Dalic pare intenzionato a confermare il solito 4-3-3 con un solo dubbio. In attacco si parla di un ballottaggio tra Petkovic e Livaja. A centrocampo nessuna novità con il trio Modric-Kovacic-Brozovic.

Le probabili formazioni:

GIAPPONE (4-3-3), la probabil formazione: Gonda; Sakai, Tomiyasu, Yoshida, Nagatomo; Tanaka, Endo, Morita; Doan, Asano, Kamada. Ct. Moryiasu

CROAZIA (4-3-3), la probabile formazione: Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa; Modric, Brozovic, Kovacic; Kramaric, Livaja, Perisic. Ct. Dalic