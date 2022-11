Qatar 2022, i convocati della Spagna

11-11-2022 13:11

Il commissario tecnico della Spagna Luis Enrique ha reso nota la lista dei 26 giocatori convocati per il Mondiale In Qatar. Come da indiscrezioni, tra chi non sarà in Medio Oriente ci sono De Gea, Sergio Ramos e Marcos Alonso.

Morata ce la fa, in rosa ci sono due giocatori del Real Madrid, sei del Barcellona.

Portieri: Unai Simon (Athletic), Robert Sanchez (Brighton), David Raya (Brentford)

Difensori: Daniel Carvajal (Real Madrid), César Azpilicueta (Chelsea), Eric Garcia (Barcellona), Hugo Guillamon (Valencia), Pau Torres (Villarreal), Aymeric Laporte (Manchester City), Jordi Alba (Barcellona), José Gaya (Valencia)

Centrocampisti: Sergio Busquets (Barcellona), Rodri (Manchester City), Gavi (Barcellona), Carlos Soler (PSG), Marcos Llorente (Atletico Madrid), Pedri (Barcellona), Koke (Atletico Madrid)

Attaccanti: Ferran Torres (Barcellona), Nico Williams (Athletic), Yeremy Pino (Villarreal), Alvaro Morata (Atletico Madrid), Marco Asensio (Real Madrid), Pablo Sarabia (PSG), Dani Olmo (Lipsia), Ansu Fati (Barcellona).