Qatar 2022, Inghilterra-Iran: le formazioni ufficiali

21-11-2022 13:29

Sono appena state diramate le formazioni ufficiali di Inghilterra-Iran, prima partita del Gruppo B della fase a gironi del Mondiale in Qatar 2022. Questo sarà il primo incontro in assoluto tra Inghilterra e Iran. La Repubblica islamica non ha mai battuto squadre europee ai Mondiali (2N, 6P).

Queste le formazioni ufficiali:

INGHILTERRA (3-4-2-1): Pickford; Trippier, Stones,,MaguireShaw; Rice, Bellingham; Saka, Sterling, Mount; Kane. Ct: Southgate.

IRAN (4-2-3-1): Beiranvand; Moharrami, Pouraliganji, Hosseini, Mohammadi; Karimi, Nourollahi, Jahanbakhsh, Hajsafi, Cheshmi; Taremi. Ct: Queiroz.