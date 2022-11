Qatar 2022, Iran: i convocati per il Mondiale

14-11-2022 17:37

L’Iran, tramite un comunicato ufficiale, ha diramato la lista ufficiale dei calciatori convocati per la Coppa del Mondo che partirà tra pochi giorni in Qatar. Tra i convocati spicca il nome del fantasista ventisettenne del Bayer Leverkusen, Sardar Azmoun, il quale a seguito delle proteste di piazza scatenate dalla morte di Mahsa Amini, e delle centinaia di connazionali morti durante la repressione dei disordini, si era apertamente schierato dalla parte dei dimostranti, suscitando le ire del governo di Teheran. Il ct dei biancorossoverdi, il portoghese Carlos Queiroz, non ha avuto esitazioni e, nonostante alcuni fastidi fisici di Azmoun, lo ha convocato nei 26.

Queste le scelte degli asiatici:

PORTIERI: Amir Abedzadeh (Ponferradina/Spa), Alireza Beiranvand (Persepolis), Hossein Hosseini (Esteghlal), Payam Niazmand (Sepahan).

DIFENSORI: Sadegh Moharrami (Dinamo Zagreb/Cro), Ehsan Hajsafi (AEK Athens/Gre), Shoja Khalilzadeh ( Al Ahli/Qat), Milad Mohammadi (AEK Atene/Gre), Morteza Pouraliganji (Persepolis), Hossein Kanaani (Al Ahli/Qat), Majid Hosseini (Kayserispor/Tur), Ramin Rezaian (Sepahan), Abolfazl Jalali (Esteghlal).

CENTROCAMPISTI: Saeid Ezatolahi (Vejle BK/Dan), Saman Ghoddos (Brentford/Ing), Ahmad Nourollahi (Shabab Al-Ahli/Uae), Roozbeh Chechmi (Esteghlal), Ali Karimi (Kayserispor/Tur).

ATTACCANTI: Alireza Jahanbakhsh (Feyenoord/Ola ), Mehdi Taremi (Porto/Por), Karim Ansarifard (Omonia Nicosia/Cip), Vahid Amiri (Persepolis), Mehdi Torabi (Persepolis), Ali Gholizadeh (Charleroi/Bel), Sardar Azmoun (Bayer Leverkusen/Ger).