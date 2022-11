Qatar 2022, la Spagna batte la Giordania in amichevole

17-11-2022 19:49

La giovane Spagna di Luis Enrique batte 3-1 la Giordania in quel di Amman: Ansu Fati sblocca la partita nel primo tempo, poi Gavi raddoppia a inizio ripresa; nel finale Nico Wiliams cala il tris, con Al Daradour che sigla la rete della bandiera. Gli iberici debutteranno contro Costa Rica il 23.

Ad Abu Dhabi due gol in 4’ regalano al Ghana la vittoria sulla Svizzera: il colpo di testa di Salisu e il tap-in di Semenyo sono iniezioni di fiducia verso l’esordio di giovedì contro il Portogallo; per la Svizzera sarà invece sfida a un’altra Selezione africana, il Camerun.

Vittoria di rigore in extremis per il Canada sul Giappone a Dubai: a Soma replica Vitoria, poi è decisivo dal dischetto al 94′ Cavallini, autore di un temibile cucchiaio; la prima in Qatar sarà rispettivamente contro Belgio e Germania.

Non si è giocato invece tra Iraq e Costa Rica a Basra, perché i costaricani non sono scesi in campo per il mancato rispetto di un accordo tra le federazioni: quella centroamericana aveva chiesto che i passaporti non venissero timbrati alla dogana per favorire un eventuale ingresso negli USA dei suoi atleti, la risposta negativa di quella mediorientale ha fatto sì che il Costa Rica tornasse nel ritiro in Kuwait, così gli iraqeni hanno disputato una partitella per non deludere gli spettatori.