19-11-2022 13:57

Uno dei faccia a faccia più belli dei gironi sarà sicuramente quello tra Messi e Lewandowski. Il polacco ha voluto fare chiarezza: “Perché non dovremmo stringerci la mano se tra noi va tutto bene? Non ho nessun problema con Messi, non ne ho mai avuti e non capisco perché me lo chiedete”.

Lewandowski sottolinea: “Quando avrei detto che non mi ha votato per il Pallone d’Oro? Io non ricordo di averlo fatto, forse avete visto qualcosa del genere su Instagram ma non l’ho detto io”.