Qatar 2022: Luis Enrique ai saluti, si pensa a Roberto Martinez

08-12-2022 08:19

Dopo la clamorosa eliminazione a Qatar 2022 ad opera del Marocco, la posizione di Luis Enrique si è fatta molto complicata. Un sondaggio indetto da Marca ha certificato come l’attuale Ct delle Furie Rosse non sia visto come l’uomo giusto per ripartire dopo questa pesante eliminazione.

Il 77% di chi ha partecipato al sondaggio pensa che Luis Enrique debba farsi da parte. Il nome che piacerebbe di più come nuovo Ct della Spagna sarebbe quello di Roberto Martinez, anch’egli reduce da un Mondiale da dimenticare (è uscito alla fase a gironi con il “suo” Belgio). Tuttavia, l’allenatore spagnolo è indicato come la scelta migliore da chi ha partecipato al sondaggio di Marca.