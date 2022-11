Qatar 2022, Marocco-Croazia: le formazioni ufficiali

23-11-2022 10:42

Tutto pronto per l’inaugurazione del Girone F allo stadio Al Bayt, si gioca Marocco-Crozia.

I maghrebini, che da qualche mese sono allenati da Regragui (tutte le Nazionali africane hanno optato per selezionatori del Continente Nero), puntano sul binario di destra, dove sfrecciamo e ricamano rispettivamente l’ex Inter Hakimi e il sogno dei desideri del Milan Ziyech: a centrocampo giostra il Viola Amrabat, con En Nesyri riferimento offensivo; la Croazia, sconfitta in Russia dalla Francia in finale, ripropone alcuni senatori (su tutti Brozovic, Modric, Kovacic e Perisic) e qualche linfa verde come il granata Vlasic.

Marocco (4-3-3) – Bono; Hakimi, Saiss, Aguerd, Mazraoui; Amrabat, Ounahi, Amallah; Ziyech, En Nesyri, Boufal. Allenatore: Regragui.

Croazia (4-3-3) – Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol, Borna Sosa; Brozovic, Modric, Kovacic; Vlasic, Kramaric, Perisic. Allenatore: Dalic.

Nella seconda giornata si giocheranno Canada-Croazia e Marocco-Belgio.