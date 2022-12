Qatar 2022: Orsato criticato anche in Inghilterra

13-12-2022 23:29

L’arbitraggio di Daniele Orsato oggetto di forti critiche non solo in Croazia ma anche in Inghilterra: su ITV tre ex giocatori di altissimo livello come Roy Keane, Ian Wright e Gary Neville si sono espressi contro l’assegnazione del penalty all’Argentina.

Tra i più duri Neville: “Non era rigore, il portiere esce, fa solo un movimento verso destra e poi si ferma prima che il tiro venga scoccato, poi Alvarez gli corre addosso e lui tenta di togliere la gamba. Cos’altro poteva fare? Non è fallo, si era fermato”.