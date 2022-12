Qatar 2022, Paulo Bento ammette: "Il Brasile è quasi ingiocabile"

04-12-2022 17:53

Dopo aver beffato il Portogallo e soprattutto l’Uruguay, la Corea del Sud proverà a sorprendere ancora, ma il Brasile è a detta del CT Paulo Bento un ostacolo ingiocabile, tarati i giorni di recupero atletico: “È qualcosa di disumano, la Fifa concede condizioni peggiori a chi ha meno possibilità di vincere. È difficile competere con il Brasile, che è il principale candidato alla vittoria del Mondiale, ma con questi vincoli lo è ancora di più”.

L’allenatore lusitano tocca il tema Neymar: “Sarei ipocrita se dicessi che è meglio giocare contro Neymar che senza Neymar in campo, ma a essere onesti preferisco sempre giochino i calciatori migliori. Toccherà a Tite decidere e a noi spetterà successivamente capire la strategia migliore per affrontarlo. Il Brasile ha grandi possibilità e noi meno, ma in una partita secca abbiamo più possibilità che in un campionato. Non abbiamo niente da perdere: vogliamo dare l’immagine di una squadra che ha voglia di competere fino alla fine”.