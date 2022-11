Qatar 2022, Roberto Martinez: "Lukaku col Marocco ci sarà"

26-11-2022 11:13

Il Belgio scenderà in campo domani pomeriggio contro il Marocco per la seconda giornata della fase a gironi della Coppa del Mondo in Qatar. Il tecnico Roberto Martinez ha parlato in conferenza stampa riguardo alle condizioni di Romelu Lukaku, che sarà convocato per la partita anche se inizialmente sarà solamente in panchina.

Queste le parole del tecnico:

“Lukaku ci sarà contro il Marocco ma non partirà titolare. Si sta allenando bene ma dobbiamo vedere come si comporta il suo fisico. Oggi si è allenato molto molto bene. Abbiamo tanta qualità e soprattutto tanta esperienza, le assenze non devono assolutamente rappresentare un problema”.