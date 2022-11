Qatar 2022, Scaloni: “Polonia? Sarà dura scardinarla”

29-11-2022 16:58

“La Polonia ha ottimi calciatori, dovremo prendere precauzioni. Sarà una sfida molto complicata, lo sappiamo bene. Non dico che proveremo a farlo, ma che noi vinceremo questa partita. È il nostro obiettivo ed è quello che vogliamo”. Queste le parole del Commissario Tecnico argentino, Lionel Scaloni, alla vigilia del match decisivo per la qualificazione agli ottavi contro la Polonia.

“Dopo la vittoria contro il Messico – prosegue Scaloni – arriviamo con un’importante iniezione di spirito. Enzo Fernández è entrato molto bene nelle due partite, è un’opzione che possiamo gestire, una carta in più. Un allenatore deve essere abituato a fare i cambi. Non siamo impegnati a farlo perché siamo alla ricerca del miglioramento della squadra. Pianifichiamo il gioco in base a ciò di cui abbiamo bisogno per la nostra squadra”.