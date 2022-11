Qatar 2022, Spagna: Morata a rischio per l'esordio

20-11-2022 14:03

È una “strage” di attaccanti quella che sta accompagnando l’inizio della Coppa del Mondo 2022 in Qatar. Karim Benzema, Pallone d’Oro in carica, ha già dato forfait, e Romelu Lukaku è sempre più lontano dal recupero.

Oltre a questi due campioni, è a rischio l’esordio di Alvaro Morata contro la Costa Rica mercoledì 23 novembre. Come scrive Marca, il centravanti dell’Atletico Madrid non si è allenato nella sessione di oggi e lo staff di Luis Enrique ha optato per il lavoro differenziato a ritmi ridotti, anche se si rimane ottimisti per l’impiego nella partita di mercoledì.

Si parla di problemi intestinali per Morata, nonostante in questo ultimo periodo abbia avuto parecchi guai fisici.