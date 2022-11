Qatar 2022, Svizzera-Camerun: le probabili formazioni

24-11-2022 08:18

Dopo aver brillato nelle qualificazioni eliminando l’Italia da imbattuta e battuto di recente Portogallo e Spagna, la Svizzera affronta il difficile girone che il sorteggio le ha assegnato confidando sul gruppo e sulle note individualità (il recuperato Sommer, non solo un para – rigori), Akanji, Xhaka, Emobolo e Okafor), ma deve recuperare lo smalto smarrito nell’amichevole contro il Ghana; il Camerun appare tra le Nazionali meno organizzate della truppa africana, ma Song conta su elementi di spessore quali il portiere Onana, il recuperatore di palloni Anguissa e soprattutto Choupo-Moting, che nelle ultime prestazioni in Bundesliga e Champions ha assunto in maniera adeguata l’onere di fare le veci di Manè.

Queste le probabili formazioni:

SVIZZERA (4-2-3-1): Sommer; Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Sow, Xhaka; Shaqiri, Freuler, Vargas; Embolo. Allenatore: Murat Yakin.

CAMERUN (4-3-3): Onana; Fai, Castelletto, Nkoulou, Ebosse; Anguissa, Gouet, Hongla; Aboubakar, Choupo-Moting, Toko Ekambi. Allenatore: Rigobert Song.

Nella seconda giornata si giocheranno queste sfide, Brasile-Svizzera e Serbia-Camerun.