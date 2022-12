Qatar 2022, Zanetti: "Il Mondiale non basta a Messi per superare Maradona"

19-12-2022 18:46

Secondo Javier Zanetti, il trionfo di Lionel Messi nella Coppa del Mondo non gli basta per superare Diego Maradona come miglior giocatore argentino di sempre. Messi ha finalmente messo le mani sulla Coppa del Mondo, dopo un’emozionante finale contro la Francia decisa ai rigori al Lusail Stadium.

È stata la terza Coppa del Mondo per l’Argentina e la prima dopo la morte di Maradona (che ha guidato la sua nazione alla gloria nel torneo del 1986) avvenuta nel novembre 2020. Sebbene le prestazioni di Messi in Qatar lo abbiano consacrato agli occhi di molti come il miglior giocatore della storia, Zanetti ritiene che debba ancora superare Maradona come il più grande argentino di tutti i tempi.

Zanetti ha dichiarato a Stats Perform: “No, non per me. Non mi piace il paragone. Dobbiamo essere grati che i due più grandi giocatori della storia siano argentini. Non credo che [Messi] sia cambiato. Penso che ora sia più maturo e che questa volta sia riuscito a trasmettere la sua leadership al resto del gruppo. Leo ha fatto tutto il possibile per riuscirci. Ha disputato un Mondiale spettacolare e la ciliegina sulla torta è stata incredibile. Sono sicuro che prova la massima felicità.”