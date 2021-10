Qhubeka-NextHash, si apre uno spiraglio per proseguire l’attività

23-10-2021 12:21

C’è ancora speranza per la Qhubeka-NextHash. L’ex squadra di Fabio Aru infatti, da molti data come definitivamente prossima alla cessazione dell’attività, sarebbe a buon punto per chiudere l’accordo con uno/due sponsor che garantirebbero all’intera squadra di continuare a correre anche la prossima stagione.

“Stiamo parlando con due compagnie, Premier Tech non è tra queste” ha detto il direttore sportivo Lars Michealsen.

Secondo il portale olandese wielerflits.nl, le due compagnie nominate dal danese dovrebbero essere BMC, Mercedes-Benz e Burberry, marchi affermati e con la disponibilità economica sufficiente per salvare l’intero gruppo sportivo che già a fine 2020 era andato vicino a chiudere i battenti.

“Ci siamo buttati nel 2021 pensando che sarebbe stato un anno di transizione. Avevamo anche delle promesse da alcuni sponsor, ma alla fine non sono state mantenute” ha spiegato il dirigente scandinavo il quale, nel frattempo, è stato costretto a lasciar partire due dei suoi corridori più rappresentativi come Giacomo Nizzolo (approdato alla Israel StartUp Nation) e Victor Campenaerts.

