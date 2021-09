Qualificazioni Mondiali 2022, un “italiano” tra i convocati dell’Austria

Sono 24 i convocati dal c.t. dell’Austria Franco Foda per gli impegni contro Far Oer e Danimarca valevoli per le Qualificazioni ai Mondiali in Qatar 2022.

Fra questi spicca la presenza in attacco del bolognese Arnautovic, in gol nell’ultima giornata di Serie A nel k.o. rimediato dai felsinei a Empoli.

Di seguito la lista completa.

PORTIERI: Bachmann (Watford), Lindner (Basilea), Schlager (LASK).

DIFENSORI: Alaba (Real Madrid), Dragovic (Stella Rossa), Hinteregger (Eintracht), Lienhart (Friburgo), Posch (Hoffenheim), Trimmel (Union Berlino), Ulmer (Salisburgo).

CENTROCAMPISTI: Baumgartner (Hoffenheim), Grillitsch (Hoffenheim), Ilsanker (Eintracht), Kainz (Colonia), Laimer (Lipsia), Lazaro (Benfica), Ljubicic (Colonia), Sabitzer (Bayern), Schaub (Colonia), Schopf (Arminia Bielefeld).

ATTACCANTI: Arnautovic (Bologna), Demir (Barcellona), Gregoritsch (Augsburg), Osinwo (Mainz).

OMNISPORT | 28-09-2021 14:02