02-02-2022 07:09

L’Argentina, già certa del pass per Qatar 2022, non fa regali alla Colombia e si impone, anche senza il suo leader Messi, per 1-0. Decide una rete di Lautaro Martinez al 29′ della prima frazione.

Una sconfitta pesantissima per la Colombia che, a questo punto, ha bisogno di un vero e proprio miracolo per conquistare il biglietto per la prossima Coppa del Mondo.

OMNISPORT