03-02-2022 07:14

Gli Stati Uniti si impongono, con un secco 3-0, ai danni dell’Honduras in un match valido per le qualificazioni al prossimo Mondiale. In rete Zimmerman, Pulisic e il bianocnero McKennie.

Una vittoria netta arrivata in condizioni climatiche proibitive. All’Allianz Field di Minnesota il termometro è sceso anche a -16 gradi. Alcuni giocatori dell’Honduras hanno avuto grossi problemi a gestire il freddo pungente, tanto da essere sostituiti.

OMNISPORT