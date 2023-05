Qualifiche Miami, Hamilton deluso del 13° posto

Il sette volte campione del mondo: "Sapevo che avrei potuto rischiare di rimanere fuori, è stata una sessione difficile".

07-05-2023 00:02

Partirà solo 13esimo, Hamilton nella gara di Miami, questo il commento del sette volte campione del mondo: “Quando hai una macchina che ti dà sicurezza, allora hai maggiori margini. Sapevo che avrei potuto rischiare di rimanere fuori, è stata una sessione difficile”.

“Non sono veloce come era necessario – continua Hamilton – e avevo bisogno di giri perfetti. Nel corso delle ultime fasi della sessione non sono riuscito a trovare la prestazione e ho faticato a mettere in temperatura le gomme nel modo giusto”, ha raccontato ai microfoni di Sky Sports.