Quaresma riparte dal Vitoria Guimaraes

Nuova avventura per Ricardo Quaresma. Il campione lusitano, che tra poche settimane compirà 37 anni, riparte dal Portogallo e più precisamente dal Vitoria Guimaraes, società alla quale si è legato per le prossime due stagioni.

A confermarlo è stato il club bianconero attraverso un comunicato ufficiale. “Vitória Sport Clube, Futebol SAD annuncia l’ingaggio di Ricardo Quaresma, che ha firmato un contratto valido per le prossime due stagioni, prorogabile fino al termine dell’annata 2022/23. La carriera dell’esterno è ricca di grandi traguardi raggiunti ed il suo passato calcistico parla da solo. Al Vitoria sarà uno dei rinforzi per questa stagione e a breve si unirà al gruppo allenato da Tiago Mendes. Considerato uno dei migliori giocatori della storia del calcio portoghese, può vantare una bacheca ricca di successi, tra i quali un Campionato Europeo, una Champions League, una Coppa Intercontinentale, quattro Campionati portoghesi, tre Supercoppe e due Coppe portoghesi, due Campionati italiani e due Campionati turchi”.

Quaresma, al quale è stato riservata un’accoglienza regale, con tanto di video che lo immortala mentre esce a cavallo da un castello, sarà quindi allenato dal suo ex compagno di Nazionale Tiago Mendes.

In carriera, oltre ad aver vestito in patria le maglie di Sporting e Porto, ha giocato con Barcellona, Inter, Chelsea, Besiktas, Al-Ahli e Kisimpasa. Approdato in nerazzurro nell’estate del 2008 allora fortemente voluto da José Mourinho e a fronte di un esborso da circa 30 milioni di euro, in Italia solo di rado riuscì a proporre prestazioni all’altezza della sua fama.

OMNISPORT | 08-09-2020 07:47