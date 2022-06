Queen's, Berrettini si conferma: secondo titolo di fila

19-06-2022 16:19

Matteo Berrettini si conferma il re sull’erba inglese del Queen’s, conquistando il titolo per il secondo anno consecutivo. Il tennista romano, autore di un torneo super, batte anche il serbo Filip Krajinovic nel capitolo finale, conquistando il successo in due set in 7-5 6-4. Nove vittorie di fila dal rientro dall’infortunio per Berrettini, che ora punta forte su Wimbledon dove ha intenzione di vincere una partita in più rispetto alla scorsa edizione, dove solo Djokovic lo ha fermato in finale.

Al termine di un match spettacolare contro Krajinovic, fatto di tanti alti e bassi, l’italiano si toglie anche la soddisfazione di chiudere con un ace. Via alla festa e ai sorrisi per Berrettini, che grazie alla doppietta entra nell’olimpo dei grandi dell’Open: prima di lui sono riusciti a vincere il titolo die volte di fila tennisti dal calibro di McEnroe, Connors, Becker, Lendl, Hewitt, Roddick e Murray.